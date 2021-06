DFB-Spiel gegen England ohne deutsche Fans? Corona-Regeln sorgen für Probleme bei Einreise

Beim Achtelfinal-Duell zwischen England und Deutschland im Londoner Wembley-Stadion am kommenden Dienstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) drohen deutsche Fans im wahrsten Sinne des Wortes "in die Röhre" zu gucken. Nach aktuellem Stand der coronabedingten Quarantäne- und Einreisebestimmungen ins Vereinigte Königreich sind Trips zum Spiel, bei dem rund 45.000 Fans zugelassen sind, nämlich nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich.

Das Auswärtige Amt warnt wegen der angespannten Corona-Lage weiterhin "vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Vereinigte Königreich", das seit dem 23. Mai wegen der Delta-Variante als Virusvariantengebiet gilt. Deutschland steht auf einer in drei Farben eingeteilten Liste der britischen Behörden in der mittleren Kategorie "amber": Das bedeutet, dass vor der Einreise eine Online-Anmeldung erfolgen muss (über www.einreiseanmeldung.de); bei der Einreise muss ein aktueller, negativer Covid-19-Test vorliegen , weitere Tests sind vor oder am zweiten Tag sowie ggf. am oder nach dem achten Tag nach der Einreise erforderlich.

Rückkehrer nach Deutschland müssen in strikte 14-tägige Quarantäne

Besonders problematisch für Deutschland-Fans: Erforderlich wäre zunächst eine häusliche Quarantäne von zehn Tagen mit der Möglichkeit einer Freitestung am Tag fünf nach der Einreise. Das bedeutet, dass Zuschauer nach dieser Rechnung bereits am Donnerstag nach Großbritannien einreisen müssten, um sich am Spieltag theoretisch freitesten lassen zu können - vorausgesetzt, das Ergebnis des PCR-Tests liegt rechtzeitig vor der Anreise ins Stadion vor. Oder sie müssen bereits im Vereinigten Königreich leben, weil dann logischerweise die Einreisebeschränkungen wegfallen.

Auch die Rückreise muss unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Es gibt eine Corona-Testpflicht, der Test muss bereits in Großbritannien durchgeführt werden. Ein PCR-Test darf maximal 72 Stunden, der Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt sein. Diese Testpflicht gilt für Personen ab sechs Jahren und auch für Geimpfte sowie Genesene. Reise-Rückkehrer müssen sich in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben, die auch für Geimpfte und Genesene gilt; ein Freitesten ist hier nicht möglich.

Experten warnen zurzeit generell vor Reisen auf die britischen Inseln. "Wer nach Großbritannien fährt, läuft Gefahr, sich mit der Delta-Variante zu infizieren. Wir können davon ausgehen, dass 95 Prozent aller Covid-Erkrankungen in Großbritannien auf die Delta-Variante zurückgehen", sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sogar für Geimpfte hält er eine Reise nach London in der aktuellen Lage "für verantwortungslos".