Spielt für England: DFB will Bayern-Talent Jamal Musiala von Verbandswechsel überzeugen

Mit immer härteren Bandagen kämpfen Vereine auf der ganzen Welt heutzutage zum die besten Talente der Fußball-Welt. Doch nicht nur Klubs aus der Bundesliga oder der Premier League wollen, dass die besten Spieler in den eigenen Reihen spielen. Auch nationale Fußballverbände werben immer intensiver darum, dass sich die Superstars von morgen mit doppelten Staatsbürgerschaften für ihr Land entschieden. Das neueste Beispiel: Jamal Musiala, seit Juni der jüngste Debütant in der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern München - und seit seinem Tor beim 8:0 gegen Schalke auch der jüngste Torschütze der Münchner.

Bereits seit Jahren liefern sich der deutsche DFB und die englische FA ein Duell darum, wer in der Gunst des 17-Jährigen den Vorzug erhält. Der in Stuttgart geborene Offensivspieler ist der Sohn einer Deutschen, sein Vater ist Nigerianer. Musiala wucht zunächst in Hessen auf, 2010 erfolgte wegen eines Auslandsstudiums der Mutter der Umzug nach England, wo Musiala in der Jugend des FC Southampton (2010/11) und dem FC Chelsea (2011-2019) aktiv war, bevor er nach Deutschland zurückkehrte und sich dem FC Bayern anschloss. In dieser Zeit wurde auch der englische Verband auf ihn aufmerksam - der das Talent jedoch nun wieder verlieren könnte. DFB-Junioren-Cheftrainer Meikel Schönweitz bestätigte gegenüber Bild, dass der DFB Musiala einen erneuten Verbandswechsel schmackhaft machen will.