DFB verkündet Entscheidung über WM-Quartier – Bierhoff: "Fast alle Anforderungen erfüllt"

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Frage nach dem Teamquartier der Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft in Katar geklärt. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bei der Endrunde im "Zulal Wellness Resort" wohnen. Laut DFB-Mitteilung liegt die erst in diesem Jahr eröffnete Hotel-Anlage in Al-Ruwais an der Nordküste des Landes. Vom Hamad International Airport außerhalb der Hauptstadt Doha ist sie in rund eineinhalb Stunden Fahrzeit zu erreichen.

Die Nationalmannschaft, die Sportliche Leitung und das Team hinter dem Team sollen in einem eigenen, vom übrigen Hotelbetrieb abgetrennten Bereich wohnen, wie der DFB weiter mitteilt. Trainieren wird das Team im Stadion des Erstligisten Al-Shamal SC wenige Minuten vom Hotel entfernt. Dort soll auch das Medienzentrum entstehen.

Die Sportliche Leitung der Nationalelf hatte sich in den vergangenen Monaten mehrere mögliche WM-Quartiere angesehen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff wird dazu wie folgt zitiert: "Wir wollen unserer Mannschaft die bestmöglichen Bedingungen für ein erfolgreiches Turnier bieten. Mit der Auswahl dieser Anlage haben wir fast alle unsere Anforderungen und Bedürfnisse an ein Teamhotel erfüllt. Es bietet in der intensiven WM-Zeit immer wieder die Möglichkeit, abseits des Trubels von den Spielen abzuschalten. Wir können uns dort ganz auf unsere große Aufgabe fokussieren, konzentriert arbeiten und regenerieren."

Flick sieht "beste Trainingsbedingungen"

Bundestrainer Flick fügt hinzu: "Unsere frühzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft hat uns bei der Quartiersuche enorm geholfen. In Al-Ruwais haben wir alles, was wir für ein optimales Team Base Camp brauchen: eine kurze Anfahrt zum Trainingsplatz von Al-Shamal, beste Trainingsbedingungen, um konzentriert und intensiv arbeiten zu können sowie ein wunderbares Ambiente im Hotel. Das sind wichtige Aspekte für mich als Trainer."