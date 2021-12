DFB ermittelt nach Rassismus-Vorfall in Duisburg: Täter muss "zur Rechenschaft gezogen werden"

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird nach dem abgebrochenen Drittligaspiel in Duisburg die Ermittlungen aufnehmen. Das teilte der DFB am Sonntagabend mit. Über die Wertung der Partie werde zu einem späteren Zeitpunkt das DFB-Sportgericht befinden, hieß es.

Nachdem der Osnabrücker VfL-Profi Aaron Opoku von den Zuschauerrängen aus wohl mit Affenlauten beleidigt wurde, war das Spiel in Duisburg am Sonntag zunächst unterbrochen und nach rund 35 Minuten nach Beratungen aller Beteiligten abgebrochen worden .

DFB-Vizepräsident Rainer Koch verurteilte jegliche Form von Rassismus und forderte eine Bestrafung der Verantwortlichen. "Nur so lässt sich diesen Unverbesserlichen das Handwerk legen. Der oder die Täter müssen umfänglich zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Koch am Sonntag in einer Mitteilung des Verbandes.