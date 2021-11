DFB-Fans feiern Joachim Löw, Weltmeister stehen Spalier: So lief der Abschied des Ex-Bundestrainers

Emotionaler Abend in Wolfsburg: Joachim Löw wurde am Donnerstagabend vor dem WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft gegen Liechtenstein (20.45 Uhr/RTL) vom Deutschen Fußball-Bund offiziell verabschiedet. Schon 45 Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn lief auf den beiden Videowürfeln in der Volkswagen-Arena ein Video mit den Löw-Highlights seiner Amtszeit.

