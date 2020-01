DFB feiert seinen 120. Geburtstag an der Stelle seiner Gründung in Leipzig

Leipzig. Da ist Hermann Winkler zweifellos ein Coup gelungen: Der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) hat es hinbekommen, dass der 120. Geburtstag des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag genau an dessen Gründungsort gefeiert wird, und das im Beisein von DFB-Präsident Fritz Keller.

Am 28. Januar 1900 hatten sich an dieser Stelle, der heutigen Büttnerstraße 10 in der Gaststätte „Zum Mariengarten“, Vertreter von Verbänden und Vereinen aus dem ganzen Land, unter ihnen neben den mit federführenden Oskar Büttner, Johannes Kirmse und Ernst Raydt sieben weitere Leipziger, getroffen, um den DFB zu gründen. Nach einigen vergeblichen Versuchen, den Fußball deutschlandweit zu organisieren, gelang das Vorhaben vor genau 120 Jahren, es war die Geburtsstunde des heute größten Sportverbandes der Welt, der über 7 Millionen Mitglieder hat und unter dessen Regie rund 25 000 Vereine spielen.