Fensterscheiben abgeklebt, Spieler zischen vorbei: Zurückhaltung statt Fannähe beim DFB-Team

Wenn alle seine Ansagen so verpuffen würden, hätte Hansi Flick ein echtes Problem. Der fromme Wunsch, den der Bundestrainer mit Blick auf die entstandene Distanz zu den Fans gerade erst in Richtung seiner Nationalspieler geäußert hatte, wurde bei der Ankunft am Montag in Hamburg nämlich gerade mal von einem einzigen Akteur umgesetzt. "Franz Beckenbauer war für mich immer das beste Beispiel, der hat keinen Autogrammwunsch zurückgewiesen, und er war der beste Fußballer, den Deutschland je hatte", sagte Flick im Kicker. "Wenn der Kaiser Autogramme schreibt, können wir das auch machen."

Tatsächlich warteten rund 100 Anhänger mehrere Stunden am Mannschaftshotel Gastwerk, um Selfies oder Unterschriften ihrer Stars zu ergattern. Doch trotz aller lauten Rufe gingen bis auf Antonio Rüdiger alle 22 Kaderspieler direkt aus ihren Shuttles ins Quartier. Die propagierte Fannähe sieht anders aus, zumal auch noch Fensterscheiben extra abgeklebt wurden, durch die Zuschauer unerwünschte Blicke in den Speisesaal des Hotels hätten erhaschen können.

Am Dienstag äußerte sich einer der größten Lieblinge der DFB-Fans, Thomas Müller, zur aktuellen Situation und versuchte, die Zurückhaltung zu erklären. "Ich kann nur meine persönliche Meinung abgeben. Ich halte mich, was den direkten Kontakt angeht, noch sehr zurück, auch im Verein. Auf zwei Meter Abstand ein Foto zu machen ist okay, aber wir haben schon noch Auflagen und sollen uns zurückhalten. Da ist es schwierig, einen gangbaren Weg zu finden für alle. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich da verhalten soll – vielleicht geht es den anderen auch so", mutmaßte der Stürmer des FC Bayern mit Verweis auf die Corona-Verhaltensregeln, die rund um die Länderspiele bei der Nationalelf noch immer sehr streng sind. Auch Gladbachs Jonas Hofmann sagte: "Es gibt nun mal noch Regelungen, an die wir uns halten müssen. Deshalb tun wir gut daran, dies auch so zu machen. Ich hoffe, dass es dafür auch Verständnis gibt von beiden Seiten."