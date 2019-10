90.000 Zuschauer im Wembley! DFB-Frauen spielen vor Mega-Kulisse gegen England

90.000 Zuschauer bei einem Freundschaftsspiel im Frauenfußball - das ist eine Ansage! Wenn am 9. November (18.30 Uhr) die DFB-Frauen auf England treffen, wird das Londoner Wembley-Stadion ausverkauft sein. Dies teilte der englische Fußballverband FA am Mittwoch mit. Noch nie zuvor sahen sich mehr Zuschauer ein Spiel der englischen Frauen-Nationalmannschaft an. Der bisherige Rekord der Lionesses stammt aus dem November 2014. Vor fünf Jahren sahen 45.619 Anhänger im Nationalstadion ein 0:3 der Engländerinnen - ebenfalls gegen Deutschland.