Mangelnder Fan-Zuspruch, Kampf um Anstoß-Zeiten: Wie die DFB-Frauen um Resonanz ringen

Martina Voss-Tecklenburg wird nicht nur innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), sondern auch im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf für ihre Meinungsstärke geschätzt. Hilft ja nicht weiter, die Probleme totzuschweigen. Und so macht die Bundestrainerin keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit darüber, dass die WM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien (7:0) in Cottbus und nun gegen Serbien in Chemnitz an diesem Dienstag (16 Uhr, ZDF) vor Ort auf derartiges Desinteresse stoßen. Ins Stadion der Freundschaft kamen am Samstag nur 1534 Zuschauer, lediglich 1200 Onlinetickets sind für die zweite Partie im Stadion an der Gellertstraße abgesetzt. Aufgrund des Hygienekonzeptes dürfen die Tageskassen nicht öffnen, erneut wären 5000 Besucher erlaubt. Warum fällt das Ringen um die Resonanz in einer Region so schwer, in der die Männer-Aushängeschilder Energie Cottbus und Chemnitzer FC nur noch viertklassig spielen?

