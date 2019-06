WM-Feeling mal anders: DFB-Frauen verfolgen Holland gegen Japan live im Stadion

So entspannt kann eine WM sein - wenn man gerade nicht selbst auf dem Platz steht. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nutzt den langen Vorlauf auf das Viertelfinale der Frauen-WM gegen Schweden am kommenden Donnerstag nicht etwa vor der Playstation im Hotelzimmer, sondern live im Stadion. Alexandra Popp, Giulia Gwinn & Co. tankten beim letzten Achtelfinale zwischen Holland und Japan live in der Arena in Rennes WM-Atmosphäre auf den Tribünen. Der Besuch fder Partie war seit einiger Zeit geplant gewesen.

Das machen die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft beruflich Die Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Dzsenifer Marozsan und Alexandra Popp können nicht allein vom Fußball leben. ©

Anzeige

DFB-Frauen logieren im gleichen Hotel wie Japanerinnen: "Eine besondere Beziehung"

Dabei konnten sich die deutschen Spielerinnen, die ihr WM-Quartier in Rennes aufgeschlagen haben, in Ruhe anschauen, wie die möglichen Halbfinalgegner auf dem Rasen des Roazhon Parks agierten. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird die Partie indes genau(er) verfolgen. Die Trainerin hat nach eigener Aussage „eine besondere Beziehung zum japanischen Team“. Sie verfolge Japan schon sehr lange und intensiv. Während ihrer ersten Trainerstation beim FCR Duisburg habe in Kozue Ando eine japanische Spielerin in ihrer Mannschaft gestanden, mit der sie noch heute Kontakt habe. Auch mit Trainerin Asako Takakura und anderen Offiziellen gebe es intensive Kontakte.

Pikant: Aktuell sind die DFB-Frauen sogar im gleichen Hotel wie die Japanerinnen untergebracht. Der Komplex Domaine de Cicé-Blossac ist allerdings so weitläufig, dass man sich nicht in die Quere kommt. "Wir haben relativ geringe Berührungspunkte, weil die Japanerinnen ihre eigenen Zeitfenster haben", sagte Voss-Tecklenburg, die am Montag beim Mittagessen der Japanerinnen dabei war.

Auch auf Ebene der Spielerinnen gebe es Kontakte, weil man gemeinsam in einem Verein spiele oder gespielt habe. Insgesamt sprach Voss-Tecklenburg von einem „sehr harmonischen und respektvollen Austausch“. Harmonisch war auch der Ausflug der deutschen Frauen zum Scouting der möglichen Halbfinal-Gegner - nicht zuletzt, weil man ein WM-Spiel ganz frei vom üblichen Druck erleben konnte...

Alle bisherigen Weltmeisterteams in der Galerie: Seit 1991 gibt es Weltmeisterschaften im Frauenfußball. Wir haben Euch Fotos von allen bisherigen Siegern zusammengestellt - und die besonderen Geschichten rund um die bisherigen Turniere. ©

ANZEIGE: Dein Trainingsset für die Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.