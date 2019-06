Schock für die DFB-Frauen: Dzsenifer Marozsan fällt im WM-Spiel gegen Spanien aus

Das ist ein bitterer Verlust. Die deutschen Fußball-Frauen müssen in ihrem zweiten Spiel bei der WM in Frankreich auf Dzsenifer Marozsan verzichten. Die Spielmacherin fällt wegen einer Fußprellung aus. "Dzsenifer wird gegen Spanien definitiv nicht spielen", sagte Co-Trainerin Britta Carlsen am Dienstag im "Morgenmagazin" der ARD. Weitere Informationen soll es auf der Pressekonferenz mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um 11 Uhr geben. Die DFB-Auswahl trifft am Mittwoch um 18 Uhr in Valenciennes auf Spanien.