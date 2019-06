TV-Quoten: DFB-Frauen liegen deutlich vor U21-Nationalmannschaft

Beim ersten TV-Duell haben die deutschen Fußballerinnen die U21-Männer geschlagen. Den Sieg der Frauen-Nationalmannschaft bei der WM gegen Südafrika sahen am späten Montagnachmittag in der ARD 5,98 Millionen Menschen. Die anschließende EM-Partie der Nachwuchsmänner gegen Dänemark (3:1) schauten sich 4,92 Millionen Zuschauer an. Auch beim Marktanteil lagen die Frauen mit 32,4 zu 20,2 Prozent klar vorne.