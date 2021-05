SPORTBUZZER-Schalte: Neuanfang nach Keller-Aus - so geht es beim DFB nach dem Personal-Beben weiter

Nun ist es soweit: Der Deutsche Fußball-Bund setzt zum Kahlschlag an. Präsident Fritz Keller hat seinen Rücktritt angekündigt, ebenso der mächtige Generalsekretär Friedrich Curtius. Auch die Personen in der zweiten Reihe wie Rainer Koch und Stephan Osnabrügge, die schon lange Jahre in verantwortlicher Position beim DFB sind, ziehen sich zurück.

