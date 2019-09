DFB-Frust bei Marc-André ter Stegen: Länderspiel-Pause "war Tiefschlag"

Marc-André ter Stegen ist nicht nur unangefochtener Stamm-Torwart beim FC Barcelona , einem der größten Vereine der Welt - sondern jetzt auch offiziell von der FIFA für die Wahl des Welttorhüters nominiert worden. Doch so rosig die Karriere des 27-Jährigen auf Vereinsebene verläuft - in der deutschen Nationalmannschaft ist ter Stegen seit Jahren nur zweite Wahl hinter Kapitän Manuel Neuer . Trotz Bekundungen, dass er auf seine Chance geduldig warten wolle, hat sich der ehemalige Torwart von Borussia Mönchengladbach nun deutlich zu seiner Situation als Nummer zwei im DFB-Team geäußert - und Bundestrainer Joachim Löw damit unter Druck gesetzt.

Ter Stegen sauer über Ersatz-Rolle im DFB-Team: "In jedem Spiel versuche ich, das Beste aus mir herauszuholen"

Steht Ter Stegen schon bald wieder im Tor der deutschen Nationalmannschaft?

Der Bundestrainer deutete nach dem 2:0 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland aber an, dass der Barcelona-Torwart wohl schon in Belfast gestanden hätte, wenn es nicht zuvor das 2:4 in Hamburg gegen die Niederlande sowie den Ausfall weiterer wichtiger Spieler gegeben hätte. "Ich wollte nicht noch den Torhüter wechseln", sagte Löw - und versprach bald einen Einsatz von Beginn an: "Marc haben wir zugesagt, dass er auch seine Spiele kriegt. Das wird auch so sein."