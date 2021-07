DFB-Auswahl besucht Olympisches Dorf – Max Kruse trifft Beachvolleyballerin Laura Ludwig

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hat am Dienstag ihre freien Stunden genutzt, um das olympische Dorf in Tokio zu besuchen. "Wir wollten nicht da draußen in unserem Hotel ewig bleiben", sagte Trainer Stefan Kuntz. Und auf der anderen Seite habe das Team zeigen wollen: "Ey pass auf, wir sind schon auch Team D". Neben dem Besuch des deutschen Hauses stand unter anderem auch ein gemeinsames Essen in der Mensa auf dem Programm.

