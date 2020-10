Mögliche DFB-Gegner bei der Europameisterschaft im Check: So stark sind Island und Ungarn

Deutschland trifft in der Gruppenphase der Europameisterschaft im kommenden Jahr auch auf Island oder Co-Gastgeber Ungarn. Beide Nationen erreichten am Donnerstagabend das Playoff-Finale, der Sieger bekommt das Ticket für die ins kommende Jahr verschobene Endrunde. Island gewann mit 2:1 (2:0) gegen Rumänien. Ungarn siegte mit 3:1 (1:0) in Bulgarien. Das Playoff-Finale beider Auswahlteams findet am 12. November statt. Als deutsche Gruppengegner standen bereits nach der regulären EM-Qualifikation sowie der Auslosung Portugal und Frankreich fest. Die DFB-Auswahl bestreitet alle Partien der Vorrunde in der Münchner Allianz Arena. Am 15. Juni 2021 geht es gegen Frankreich, vier Tage später gegen Portugal. Am 23. Juni findet das abschließende Gruppenspiel gegen den Playoff-Sieger statt. Das EM-Finale in London ist auf den 11. Juli terminiert.

Island im Fokus Der frühere Hoffenheimer Bundesliga-Profi Gylfi Sigurdsson zeigte im Spiel gegen Rumänien mit zwei Treffern, wie wichtig er für die Nationalmannschaft ist. Schon bei der EM 2016 war der Offensiv-Star des englischen Top-Klubs FC Everton mit dabei. Bei dem Turnier in Frankreich hatte "Strákanir Okkar" ("Unsere Jungs") sensationell das Viertelfinale erreicht. Nationen wie der spätere Titelträger Portugal (1:1 in der Gruppenphase) und England (2:1 im Achtelfinale) bekamen die Klasse der Isländer zu spüren. Besonders wegen ihres Zusammenhalts sind die Nordeuropäer vielen Fußballfans sympathisch. Weitere Top-Stars neben Sigurdsson gibt es im Team von Trainer Erik Hamren kaum. Am ehesten dürfte da noch der Name Alfred Finnbogason auffallen. Der Angreifer ist bei Bundesligist FC Augsburg aber überhaupt nicht gesetzt. Die fehlende Spielpraxis dürfte mit Blick auf die EM-Runde ein Nachteil für den 31-Jährigen sein. Gleiches gilt für Jóhann Berg Gudmundsson. Der laut Transfermarkt.de zweitteuerste isländische Profi-Fußballer kommt in der Premier League beim FC Burnley nur selten zum Einsatz - in zwei der bisherigen drei Saisonspiele stand der 29-jährige Rechtsaußen gar nicht erst im Kader. Eine echte Unterstützung für Island bilden die Fans. Wer kennt den seit 2016 berühmten Schlachtruf "Húh!" nicht? Erstmals rückte der Ruf bei der EM 2016 in Frankreich in den Fokus der Öffentlichkeit. Vor vier Jahren begannen die Fans damit, ihr Team mit dem rhythmischen Zusammenschlagen der Hände über dem Kopf und dem lauten "Húh!"-Ruf zu unterstützen. Seither lassen diese Laute nicht nur die isländischen Stadien erzittern. Einen Vorteil gegenüber Deutschland hätte Island damit - die starken Fans. Mehr aber auch nicht.