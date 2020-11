DFB-Gegner Tschechien in Leipzig angekommen – Sehnsucht nach vergangenen Zeiten

Ex-Leipziger Schick nicht dabei

Der größte Erfolg seit dem politischen Umsturz 1989/90 ist die Vize-Europameisterschaft in England 1996, als Oliver Bierhoff mit dem ersten Golden Goal der EM-Finalhistorie die Titelträume von Pavel Nedved und Co. platzen ließ. Es folgte ein Halbfinaleinzug 2004. Bei Weltmeisterschaften spielten die Tschechen nie eine große Rolle.

Das tschechische Nationalteam ist am Mittag des 11. November in Leipzig eingetroffen. Die Elf von Coach Jaroslav Silhavy bestreitet hier einen Tag später einen Test gegen Deutschland. © Sylvio Hoffmann

Heute hat sich das Blatt gewendet. Keine Spur mehr von Nedved, Cech oder Rosicky. Zu den Stars, die am Dienstagmittag in das zentral gelegene Hyperion Hotel in Leipzig eincheckten, zählen heute unter anderem die Bundesliga-Akteure Vladimir Darida (Hertha BSC), Werder-Torhüter Jiri Pavlenka und Tomas Koubek vom FC Augsburg. Wie bereits bei der DFB-Auswahl tags zuvor blitzten Autogrammjäger erneut ab - coronabedingt. Die Tschechen sollen am Mittwochabend (20.45 Uhr) der deutschen Nationalmannschaft die Stirn bieten. Nicht mit dabei ist der Ex-Leipziger Patrik Schick, der mit den Nachwirkungen eines Muskelfaserrisses von Anfang Oktober zu kämpfen hat und in Leverkusen geblieben ist.