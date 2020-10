Corona-Chaos und sportliche Misere: So ist der Stand bei DFB-Gegner Ukraine

Am Samstag ist die deutsche Nationalmannschaft zu Gast im Corona-Risikogebiet Ukraine (20.45 Uhr/ARD) - es geht für das Team von Bundestrainer Joachim Löw darum, den ersten Sieg der diesjährigen Auflage der Nations League einzufahren - es wäre gleichzeitig der erste Erfolg im Kalenderjahr 2020. Die Chance auf drei Punkte war für Manuel Neuer, Toni Kroos & Co. selten so groß. Die Ukraine ist zwar kein "Fallobst", aber wegen der Coronavirus-Pandemie extrem ersatzgeschwächt und sehr formschwach. Der SPORTBUZZER blickt auf den nächsten Gegner des DFB-Teams.

Corona-Notlage: Die ukrainische Nationalmannschaft wurde wie keine zweite heftig von positiven Corona-Fällen heimgesucht und ist stark ersatzgeschwächt. Insgesamt 14 Spieler (!) können wegen Verletzungen oder Corona-Infektionen nicht antreten, wie der Verband in Kiew in der Nacht zum Freitag mitteilte. Kurz zuvor waren neun Infektionen bei Spielern und weitere neun beim Personal des Erstligisten Schachtjor Donezk bestätigt worden. Trainer-Star Andrey Schewtschenko hatte bei der Niederlage in Frankreich Torwart-Legende Alexander Schowkowski reaktiviert. Der 45-Jährige, eigentlich Schwetschenkos Torwart-Trainer, hatte seine Laufbahn eigentlich vor vier Jahren beendet, saß aber auf der Bank. Vorher waren drei Torhüter, darunter Stammkeeper Andrej Pjatow, wegen positiver Corona-Tests ausgefallen. Nachnominiert wurde zudem mit Nikita Schewtschenko der Torwart von Sorja Luhansk.

In der Ex-Sowjetrepublik (42 Millionen Einwohner) steigt die Zahl der Corona-Infektionen auch in der Gesamtbevölkerung rasant an, zuletzt gab es über 5800 neue Fälle an einem Tag - die bisher höchsten Zahlen. Seit Beginn der Pandemie sind in dem Land mit einem maroden Gesundheitssystem offiziell knapp 4800 Menschen gestorben. Mehr als 250.000 Corona-Infektionen wurden bislang bekannt.