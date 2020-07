DFB gibt Gehälter von Verbandsspitze um Präsident Fritz Keller bekannt - Keine Angaben zu Löw und Bierhoff

Nach mehrmonatigen Beratungen hat der Vergütungsausschuss des Deutschen Fußball-Bundes die Zahlungen des Verbandes an Präsident Fritz Keller sowie vier weitere Spitzenfunktionäre festgelegt. Wie der DFB am Freitag mitteilte, bekommt Keller für seine Tätigkeit an der Verbandsspitze pro Jahr 246.000 Euro. Schatzmeister Stephan Osnabrügge wird für seine Arbeit mit 166. 800 Euro pro Jahr entlohnt.