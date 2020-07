DFB-Generalsekretär Curtius über Corona-Folgen, Gehaltsobergrenze und Fan-Rückkehr in die Stadien

Die Folgen durch die Pandemie für den Sport und die ganze Gesellschaft können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen. Der Ausbruch ist jetzt über 100 Tage her und ich erwarte, dass es uns noch mindestens 1000 Tage, also drei Jahre, stark beeinträchtigen wird. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir alle daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. Wir haben viel Kritik abbekommen, selbstverständlich auch berechtigte. Ich verstehe, dass die Menschen im Moment andere Sorgen haben, als beim Fußball und seiner Inszenierung mitzufiebern. Aber der Fußball wird noch gebraucht, da bin ich ganz sicher.

Dr. Friedrich Curtius (44): Spaß ist das falsche Wort. Mir geht es in erster Linie um das Spiel auf dem Platz. Es ist in den letzten Jahren beinahe eine Selbstverständlichkeit geworden, dass die Stadien voll sind und eine tolle Atmosphäre herrscht – gerade beim Pokalfinale. Wir erleben, dass der Fußball wirklich die Nähe seiner Fans braucht. Und von ihr lebt. Aber ich bin froh, dass überhaupt wieder Fußball gespielt wird.

Wenn man sich den Wirbel um den Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern ansieht, fällt es schwer zu glauben, dass sich im Fußball irgendetwas ändert oder gar die viel zitierte Demut Einzug hält…

Es werden sich aufgrund der finanziellen Auswirkungen zwangsläufig Dinge ändern. Beim DFB genauso wie bei allen Fußballvereinen in Deutschland. Die fehlenden Einnahmen werden dazu führen, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss. Das kann man gut oder schlecht finden – es ist Fakt. Auch beim DFB haben wir viele Ausgaben gestoppt. Ob es am Ende tatsächlich zu einer neuen Haltung, zu mehr Demut führt, liegt auch in der Verantwortung jedes einzelnen Klubs. Es geht eben nicht immer nur um höher, weiter, schneller – sondern jetzt auch um nachhaltiger.

DFB-Präsident Fritz Keller sagte kürzlich, Profis seien „Neureiche, die mit Geld um sich werfen“…

Fritz Keller spricht als DFB-Präsident für über sieben Millionen Mitglieder und hat eine Stimmung beschrieben, die in den letzten Jahren zu vielen Diskussionen geführt hat. Die Coronakrise ist da wie ein Brandbeschleuniger eingeschlagen. In dieser Phase Dinge auch sehr kritisch zu hinterfragen, zählt sicher zu den Aufgaben eines DFB-Präsidenten. Wir sitzen nicht im Elfenbeinturm, sondern sehen, was die Menschen bewegt. Genauso wie nochmal kritisch darauf zu blicken, wie viel Vertrauen wir durch den Auftritt 2018 in Russland verspielt haben.