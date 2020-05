DFB-Generalsekretär Curtius: UEFA will Champions League im August zu Ende bringen – Spiele an einem Ort?

Während die Bundesliga am vergangenen Wochenende wieder gestartet ist, liegt die Saison der Champions League aktuell wegen der Coronavirus-Pandemie auf Eis. Die nationalen Ligen genießen zurzeit Vorrang - das akzeptieren alle. Im Hintergrund laufen seitens der UEFA dennoch bereits die Planungen. Immer wieder machen verschiedene Szenarien die Runde. Dennoch ist noch unklar, wann genau es weitergehen soll.

Musste die Ligue 1 gar nicht abgebrochen werden? Geleakter UEFA-Brief bringt Regierung in Erklärungsnot

Grünes Licht von der Politik: Basketball-Bundesliga darf Saison mit Turnier in München fortsetzen

Nach Rummenigge-Kritik: DFB-Boss Keller will Gehaltsobergrenze einführen und stellt 5-Punkte-Plan vor

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius hat in einer Video-Konferenz nun verraten, wie weit der europäische Fußballverband mit seinen Planungen ist. "Die UEFA hat ganz klar den Plan und das Ziel, die europäischen Wettbewerbe noch im August zu Ende zu bringen" , betonte der 44-Jährige, der seit 2016 als Verwaltungschef des DFB arbeitet. Kürzlich hatte der Verband eine Aussage von Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas dementiert , wonach das Achtelfinal-Rückspiel der Franzosen gegen Juventus am 7. August ausgetragen werde.

Spiele der Champions League können an einem Ort ausgetragen werden

Offenbar könnte die Saison in der Königsklasse sowie der Europa League unter gewissen Szenarien sogar innerhalb kurzer Zeit ausgetragen werden - etwa in neutralen Stadien. Dass dies intern diskutiert wird, bestätigte Curtius: "Dafür gibt es spezielle Konzepte, auch bezüglich der Durchführung an einem Ort."