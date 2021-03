DFB gibt bekannt: Joachim Löw hört nach der EM als Bundestrainer auf

Joachim Löw hört auf! Der Bundestrainer wird seine Tätigkeit nach der EM im Sommer beenden. Das gab der DFB am Dienstagvormittag bekannt. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst und voller Stolz und riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochenen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht", sagt Löw.

Der Vertrag von Löw beim DFB sollte ursprünglich bis zur WM 2022 in Katar laufen, Löw bat allerdings darum, diesen nach der EM im Sommer vorzeitig zu beenden. Dem stimmte der DFB zu. Löw war seit dem 1. August 2006 Chefcoach der Nationalmannschaft, gewann mit dem DFB-Team 2014 den WM-Titel in Brasilien. Vier Jahre später schied er mit seinem Team bei der WM in Russland als Titelverteidiger allerdings schon in der Vorrunde aus, was für große Kritik sorgte. Im vergangenen Herbst verlor das DFB-Team mit 0:6 in Spanien. Nach dem Debakel wurde bereits über die vorzeitige Ablösung von Löw diskutiert. Erst nach klärenden Gesprächen mit der DFB-Spitze durfte Löw weitermachen.