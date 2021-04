DFB bestätigt: Gladbach-Keeper Yann Sommer für zwei Bundesliga-Spiele gesperrt

Borussia Mönchengladbach muss zwei Bundesliga-Spiele ohne Stammkeeper Yann Sommer planen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den 32 Jahre alten Schweizer für die Partien bei Eintracht Frankfurt am Samstag und bei der TSG 1899 Hoffenheim am 21. Mai. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Sommer hatte in der Partie bei Hertha BSC (2:2) wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Anzeige