DFB-Neuling Gosens nach Absage an Ex-Holland-Trainer Koeman: Barca-Wechsel wäre "guter Kompromiss"

Auf den Vorschlag in einem Interview des Kicker, Koeman könne ihn ja nun einfach nach Barcelona holen, antwortete Gosens: "Das wäre in meinen Augen ein guter Kompromiss." Bergamo fordert angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro. Die Bundesligisten RB Leipzig und Hertha BSC wurde neben Top-Klubs wie Inter Mailand und Juventus Turin bereits mit dem Neu-Nationalspieler in Verbindung gebracht.