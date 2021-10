Bundestrainer Hansi Flick erklärt Verzicht auf Mats Hummels – kein Signal für Ausmusterung

Seit Freitagmittag ist die Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick klar: Bei den Länderspielen am 8. Oktober gegen Rumänien und am 11. Oktober in Nordmazedonien wird Mats Hummels erneut nicht zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehören. Flick begründete die (Nicht-)Nominierung in einem vom DFB veröffentlichten Video. "Wir wissen alle, welche Qualität Mats hat, wenn er hundertprozentig fit ist. Ich habe mit Mats telefoniert. Wir haben uns beide dafür entschieden, dass er die Trainingstage in der freien Zeit nutzen kann, den nächsten Schritt zu machen, um bei hundert Prozent anzukommen", erklärte der Nachfolger von Joachim Löw.

Hummels hatte während der Europameisterschaft in diesem Sommer Probleme mit der Patellasehne, die sich bis in die Vorbereitung auf die neue Saison hineinzogen. Trotz der aktuellen Nicht-Berücksichtigung spielt der Abwehrchef von Borussia Dortmund in Flicks Überlegungen aber weiter eine Rolle. "Wir brauchen einen Mats Hummels, der bei hundert Prozent ist", versicherte der DFB-Coach. Der erneute Verzicht auf Hummels in den anstehenden Länderspielen sei kein Signal für die nächste Ausmusterung des Dortmunder Routiniers aus der Nationalmannschaft. "Ich kenne Mats schon sehr lange. Ich weiß, was er einer Mannschaft geben kann. Wenn er topfit ist, ist er für jede Mannschaft ein Gewinn", so Flick gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.