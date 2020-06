DFB reagiert auf Termin-Kritik von Bayern-Trainer Hansi Flick: "Ansetzung folgte üblichen Grundsätzen"

Obwohl der FC Bayern München durch ein hart erkämpftes 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt ins DFB-Pokal-Finale eingezogen ist, hatte Hansi Flick nach dem Halbfinale nicht mit Kritik gespart - und zwar am Deutschen Fußball-Bund. Nach Meinung des Bayern-Trainers sei die Ansetzung des Pokal-Spiels nicht durchdacht gewesen. "Vielleicht hätte man so ein Halbfinale, ähnlich wie es die Champions League plant, auch nach der Runde machen können, um sich erst einmal komplett auf die Meisterschaft zu konzentrieren", monierte Flick.

Die Profis des deutschen Rekordmeisters wirkten nach der Halbzeit müde, dem Außenseiter vom Main gelang noch der Ausgleich - und die Verlängerung schien durchaus möglich. Daher richtete sich Flick mit kritischen Worten in Richtung des Verbands - und der reagierte am Freitag mit einer Stellungnahme in der Bild. "Die Ansetzung folgte den üblichen Grundsätzen. Ganz entscheidend ist dabei die Gleichbehandlung aller Teams, um größtmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten", wird ein DFB-Sprecher zitiert.

DFB erklärt Pokal-Ansetzung nach Flick-Kritik

Demnach habe der Verband vor allem auf die Folgen der Corona-Krise außerhalb der obersten beiden Spielklassen reagiert. "Zu berücksichtigen war hier insbesondere die lange Spielpause des 1. FC Saarbrücken und zudem, dass den Finalisten mit Blick auf das Endspiel eine möglichst lange Vorbereitungszeit ermöglicht wird", so der DFB-Sprecher weiter. Der Regionalligist aus Saarbrücken hatte vor seinem Halbfinale gegen Bayer Leverkusen (0:3) rund drei Monate lang keine Begegnung mehr absolviert. Der erste Viertligist in der Vorschlussrunde des Wettbewerbs hatte zuvor den Aufstieg in die 3. Liga geschafft - allerdings nicht sportlich, sondern dieser wurde dem FCS nach Abbruch der Spielzeit als Tabellenführer zugesprochen.

