"Heimspiel"-WGs im DFB-Camp: Müller, Neuer & Co. – Wer wohnt mit wem in Herzogenaurach?

Ein Tag zum Ankommen und Runterkommen. Am frühen Dienstagabend hat der DFB-Tross sein EM-Quartier auf dem "Home Ground" (zu Deutsch: Heimspiel) in der "World of Sports" bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach bezogen . Ein paar wenige Fans versammelten sich bei Gewittergrollen und strömendem Regen am Einfahrtstor und winkten dem Mannschaftsbus zu. Erstmals sahen die Spieler den auf dem Gelände angebrachten Schriftzug "Nichts ist unmöglich".

Spieler sollen die Wohneinheiten möglichst oft verlassen

Die Spieler sollen aber ganz bewusst möglichst oft die 15 Wohneinheiten (auch für den Trainer- und Betreuerstab) verlassen, sich dank der kurzen Wege auf dem zentralen Marktplatz, im Speisesaal, im Lounge-Bereich mit großen Bildschirmen, im Besprechungsraum oder am Pool treffen. "Da kommt man auch mal auf andere Gedanken, weg vom Stress nach den Spielen, kann mal runterfahren und abschalten", glaubt Kapitän Manuel Neuer. Bierhoff findet das Quartier "bombastisch", sagte nach der Ankunft: "Wir fühlen uns jetzt schon wohl, weil wir sehen, dass die Räumlichkeiten das hergeben, was wir haben wollen: dass wir immer zusammen sind, uns auf diesem Marktplatz begegnen - ob wir essen, arbeiten, mal entspannen oder behandelt werden." Sein Fazit: "Die Voraussetzungen sind wirklich gut."

Ab Donnerstag wird dann auch trainiert im Adi-Dassler-Stadion, ebenfalls auf dem Gelände der firmeneigenen World of Sports. "Jetzt fängt die Arbeit nochmal richtig an", forderte Bundestrainer Joachim Löw, der seiner Mannschaft in den Tagen bis zum ersten Spiel am 15. Juni in München gegen Frankreich den nötigen Feinschliff verpassen will. Einen Tag zuvor geht es mit dem Bus in die knapp 200 Kilometer entfernte bayerische Landeshauptstadt.