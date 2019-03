Neue Hierarchie im DFB-Team: Diese Spieler profitieren vom Aus für Müller, Boateng und Hummels

Die Entscheidung war in dieser Konsequenz überraschend, der Zeitpunkt indes noch überraschender: Am Dienstag reisten Bundestrainer Joachim Löw, sein Assistent Marcus Sorg und DFB-Direktor Oliver Bierhoff nach München. Acht Tage vor dem Champions-League -Rückspiel des FC Bayern gegen Liverpool teilte Löw gleich drei Weltmeistern des deutschen Rekordmeisters mit, dass er künftig auf sie verzichten werde : Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng .

Vor dem ersten Länderspiel des neuen Jahres am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien und dem Auftakt der EM-Qualifikation vier Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande trennt sich Löw von drei seiner Korsettstangen, die zusammen insgesamt 246-mal das DFB-Trikot trugen. Mit dem Abgang von Hummels, Boateng und Müller endet gleichzeitig auch eine Ära . Mit Toni Kroos, Matthias Ginter, Julian Draxler und Manuel Neuer zählen nur noch vier Weltmeister von 2014 zum erweiterten Kader für die Zukunft.

Ter Stegen wird "seine Spiele bekommen"

Nach SPORTBUZZER-Informationen hat Löw erstmal keine weiteren personellen Einschnitte geplant, allerdings deutete der Bundestrainer bereits am Wochenende an, dass es auch auf der Torhüterposition bald eine Wachablösung geben könnte. Marc-André ter Stegen soll in der EM-Quali zumindest „seine Spiele bekommen“, so Löw.