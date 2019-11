Bericht: DFB verurteilt den Hamburger SV und FC St. Pauli mit Rekord-Pyrostrafen

Als Schiedsrichter Sven Jablonski die zweite Halbzeit anpfeifen wollte, ließen Fans beider Klubs in ihren Blocks Feuerwerk und Pyrotechnik abbrennen. Das Spiel wurde mit Verzögerung fortgesetzt. Vor der emotionsgeladenen Partie und während der ersten Halbzeit war es ruhig geblieben. Nach zahlreichen Vorfällen im vorangegangenen Derby am 10. März beim FC St. Pauli hatten die Verantwortlichen die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Eine heftige Strafe droht jetzt wohl trotzdem!

Wie die Bild berichtet, fordert das DFB-Sportgericht vom Kiez-Klub 200.000 Euro. Der HSV muss angeblich die Höchststrafe von 250.000 Euro zahlen. Strafen in dieser Größen-Ordnung verhängte der DFB bis dato noch nicht. Offenbar will der Hamburger SV diese Summe nicht zahlen und Einspruch einlegen. Beide Vereine sind nach den Vorfällen im Stadt-Derby der vergangenen Serie Wiederholungstäter. Damals mussten der HSV und FC St. Pauli für die Pyro-Aktionen der Fans noch nicht so viel zahlen - 150.000 Euro kassierte der DFB vom aktuellen Zweitliga-Spitzenreiter ein, 100.000 Euro waren es vom Kiez-Klub.