DFB-Präsident Fritz Keller kündigt nach "Human Rights"-Aktion an: "Werden weiter unsere Stimme erheben"

DFB-Präsident Fritz Keller hat sich lobend über die Aktion der deutschen Nationalmannschaft für die Achtung der Menschenrechte vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island (3:0) geäußert. „Ich war begeistert, als ich das Ergebnis gesehen habe, wie die Spieler selbst ihre Trikots bemalt haben. Wir haben schon öfter gesagt: Wir wünschen uns mündige Spieler. Ich finde es großartig, dass sie diese Aktion getragen haben, dass wir wieder Spieler haben, die sich engagieren und denen es nicht egal ist, was auf der Welt passiert“, sagte Keller am Freitag in einem Interview auf der DFB-Homepage. Darauf sei er „sehr stolz“.

Die DFB-Auswahl hatte sich am Donnerstagabend vor der Partie gegen Island in Duisburg mit der Aufschrift „Human Rights“ (Menschenrechte) präsentiert. Damit zielte die Mannschaft auch auf die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar ab.

WM-Boykott laut Keller derzeit kein Thema

Keller kündigte an, dass die DFB-Position zur WM 2022 ein Thema bei der nächsten Präsidiumssitzung im April sein werde. „Ziel ist eine gemeinsame Haltung des deutschen Fußballs“, sagte der 63-Jährige und kündigte an: „Selbstverständlich müssen und werden wir weiter unsere Stimme erheben.“

Nach der norwegischen und der deutschen Nationalmannschaft will auch die niederländische Auswahl ein Statement zur Lage der Menschenrechte in Katar abgeben. Die Oranje-Spieler planten für Samstag beim Qualifikationsspiel gegen Lettland in Amsterdam eine Aktion, teilte Verteidiger Matthijs de Ligt am Freitag in Zeist bei Utrecht mit. „Was genau, werdet ihr morgen sehen“, sagte er nach dem Training der Presse.