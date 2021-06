Ilkay Gündogan fordert Einsatz von Leroy Sané gegen Portugal: "Kann den Unterschied ausmachen"

Der EM-Start ging in die Hose, auch für Ilkay Gündogan. Der Mittelfeld-Star von Manchester City schaffte es beim 0:1 gegen Frankreich nicht wie erhofft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Nach der Partie machte er sich für seinen Kumpel Leroy Sané stark und hofft auf einen Einsatz des Bayern-Dribblers im nächsten Gruppenspiel am Samstag gegen Portugal (18 Uhr). " Leroy ist ein Spieler, der Rhythmus braucht. Der das Gefühl, ständig den Unterschied machen zu können, braucht. Und wenn er topfit ist, kann er auch den Unterschied ausmachen ", glaubt Gündogan und erklärt Sanés Dilemma unter Joachim Löw.

"Mal für 20 Minuten zu kommen und dann im nächsten Spiel wieder zu starten - das ist schwierig für ihn. Er muss das Gefühl haben, immer zu spielen, dann ist er unglaublich. So war das bei Manchester auch, da ging kein Weg an ihm vorbei", erinnert er sich und schon blickt nach vorne. "Ich hoffe, dass er so viel Einsatzzeit wie möglich bekommen wird, damit er in diesen Rhythmus kommt. Manchmal macht es den Erfolg aus, dass die Jungs, die von der Bank kommen, den Schwung reinbringen. Ich glaube schon, dass uns das gut getan hat, dass von der Bank die Impulse kommen. Die könnten auch im nächsten Spiel gegen Portugal wichtig sein."