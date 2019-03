DFB in Wolfsburg auf Bannern übel beschimpft: Protest vor Länderspiel gegen Serbien

Protest in Wolfsburg vor dem Testspiel zwischen Deutschland und Serbien (20.45 Uhr - so könnt ihr das Spiel im TV und Stream sehen): In der Austragungsstadt des ersten Länderspiels 2019 der DFB-Elf wurden in der Nacht zu Mittwoch etwa 40 Plakate aufgehängt, die den DFB teilweise übel beleidigen. Die Plakate mit Aufschriften wie "Vereinsliebe statt Länderspielwahn", "Fi** dich DFB" oder "Korrupte Bastarde" waren am Morgen unter anderem am VfL-Stadion am Elsterweg und sonstigen gut sichtbaren Orten wie Brücken zu sehen.