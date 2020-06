DFB-Integrationsbeauftragter Cacau "zutiefst betroffen" über Tod von George Floyd - Lob für Spieler-Proteste

Der ehemalige Nationalspieler Cacau ist entsetzt über den Tod des US-Amerikaners George Floyd nach einem Polizei-Einsatz und hat Proteste in der Bundesliga gelobt. Er sei "zutiefst betroffen", sagte der Integrationsbeauftragte des DFB den Stuttgarter Nachrichten: "Es ist unfassbar, dass so etwas geschehen kann." Nach dem Tod von Floyd nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis hatte es am Wochenende in den USA neue Proteste gegeben.