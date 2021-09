DFB-Interimschef Peter Peters erklärt: Deshalb ist Hansi Flick der richtige Mann für den Posten als Bundestrainer

Der neue Bundestrainer Hansi Flick steht dieser Tage besonders im Fokus. Dass sein Debüt gegen Liechtenstein (2:0) noch an einigen Stellen stockte, rief erste Kritiker auf den Plan. Für DFB-Interimschef Peter Peters ist der ehemalige Coach des FC Bayern München dennoch die richtige Wahl für das Amt des starken Mannes an der Seitenlinie der deutschen Auswahl. "Hansi Flick macht Dinge anders, er hat eine hervorragende Ansprache und zeigt, dass er im Miteinander mit der neuen Mannschaft neue Impulse setzt", erklärte Peters am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1. Anzeige

Die Qualitäten des 56-Jährigen und seine Erfahrung in der Arbeit rund um die deutsche Nationalmannschaft seien dabei Anlass zur Verpflichtung gewesen. "Wir wissen alle, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ein ganz entscheidendes ist. Und er macht die Mannschaft besser", führte Peters aus. Dabei könne Flick nicht nur Harmonie erzeugen, sondern lege unter anderem bei Personalfragen "den Finger in die Wunde". "Das ist nicht harmonisch, das ist konstruktiv und das gibt auch Veränderung", so Peters, der anfügte: "Er kann sich streiten, das ist von Vorteil."

Dass gleich nach dem ersten Spiel Kritik am Trainer aufkommt, kann Peters indes nicht nachvollziehen. "In Deutschland ist es ja oft so, dass jeder Trainer der beste ist, der gerade nicht im Amt ist." Zudem gab der ehemalige Vorstand des FC Schalke 04 Einblicke in die Verhandlungen rund um den Flick-Wechsel zum DFB. "Das war kein Selbstläufer. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Trainer aus einem laufenden Vertrag verpflichten. Das haben wir ganz gewissenhaft eingehalten. Dass die Dinge sich bei Bayern München so entwickeln, wie es sich ergeben hat, war ein Glück für den DFB, aber es war nicht gewollt."