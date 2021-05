DFB-Botschafter Jimmy Hartwig: Lehmann-Aus bei Hertha BSC "war dringend geboten"

Nach dem Rassismus-Wirbel um den früheren Nationaltorwart Jens Lehmann hat Jimmy Hartwig die Entscheidung von Hertha BSC begrüßt, Lehmann als Mitglied des Aufsichtsrates zu entlassen . Das schnelle und entschlossene Handeln des Berliner Bundesliga -Klubs nach der "rassistischen WhatsApp-Nachricht" Lehmanns sei "dringend geboten" gewesen, schrieb Hartwig, ehemaliger Nationalspieler und DFB-Botschafter für Fair Play, bei Facebook. "Mir ist es unverständlich, dass ein überragender Torwart wie Jens Lehmann von 'Quotenschwarzen' spricht. Nicht nur die Sprache ist das erschreckende, sondern auch das Denken, das dahinter steckt" , so Hartwig weiter. Der DFB und die Vereine leisteten gute Arbeit gegen Rassismus, aber es sei leider immer noch ein weiter Weg in die Köpfe einiger Menschen.

Lehmann war im Mai 2020 von den Verantwortlichen um Hertha-Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat des Klubs berufen worden. Am Dienstag hatte der dunkelhäutige Ex-Profi Dennis Aogo, der seit Saisonbeginn als Experte für den TV-Sender Sky tätig ist, auf Instagram einen Chatverlauf veröffentlicht, in dem Lehmann das Wort "Quotenschwarzer" verwendet hatte. Daraufhin trennten sich die Herthaner von Lehmann.