Bericht: DFB-Comeback von Bayern-Star Thomas Müller rückt näher - Anruf von Löw?

Es ist seit Monaten eines der heißesten Themen rund um die deutsche Nationalmannschaft: Eine mögliche Rückkehr der im März 2019 von Bundestrainer Joachim Löw aussortierten 2014er Weltmeister Thomas Müller , Mats Hummels und Jerôme Boateng - möglicherweise rechtzeitig zur im Sommer anstehenden Europameisterschaft. Wie die Bild berichtet, rückt eine Rückkehr zumindest von Müller nun offenbar näher. Das Blatt will erfahren haben, dass Löw den Offensiv-Star des FC Bayern München bereits angerufen habe, um Müller das vermeintliche Comeback zu signalisieren. Auf Anfrage habe Löw jedoch nicht antworten wollen. Müller ist seit Monaten in hervorragender Form, absolvierte für die Bayern in der laufenden Saison 44 Pflichtspiele (15 Tore, 22 Vorlagen).

Löw, der seinen endgültigen EM-Kader am 1. Juni bekannt geben muss und dafür 26 statt der sonst üblichen 23 Profis auswählen darf, hatte sich dazu meist reserviert geäußert. In den vergangenen Monaten - wohl auch als Reaktion auf das sportlich schwache Abschneiden in der Nations League mit dem historischen 0:6-Debakel in Spanien im November 2020 als Tiefpunkt - hatte der im Sommer scheidende Bundestrainer die Tür jedoch ein wenig geöffnet. Eine Entscheidung über ein mögliches Comeback solle im Mai fallen.