Wegen Sportunfall in Klinik: DFB-Trainer Löw muss bei Länderspielen vertreten werden

Die deutsche Nationalmannschaft muss in den kommenden EM-Qualifikationsspielen auf ihren Trainer verzichten. Joachim Löw verletzte sich bei einem Sportunfall und muss daher in der Klinik verweilen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Der 59-Jährige wird demnach die Partien gegen Weißrussland und Estland verpassen - vertreten wird der Bundestrainer durch seinen Assistenten Marcus Sorg.