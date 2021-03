DFB-Star Joshua Kimmich mit EM-Ansage: "Ziel ist absolut der Titel" - Löw-Nachfolge "spannend"

Nationalspieler Joshua Kimmich will bei der Europameisterschaft ins Finale kommen und gewinnen. "Mein Ziel ist absolut der EM-Titel, dafür trete ich an, und auf das Turnier habe ich richtige Vorfreude", sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München der Sport Bild in einem Leser-Interview. "Wenn man sieht, welches Potenzial wir im Kader haben, müssen wir so selbstbewusst sein, um zu sagen: Wir haben die Qualität, um den EM-Titel mitzuspielen! Wir sollten trotz der letzten Länderspiele ein Vertrauen in die eigene Stärke aufbauen", forderte Kimmich.

Bei den Partien im November, die mit dem 0:6-Debakel gegen Spanien endeten, war Kimmich verletzt nicht dabei. Sein letzter Auftritt im Trikot des DFB war beim 3:3 gegen die Schweiz im November. "Wir Spieler sind gefordert, nun im DFB-Trikot ein anderes Gesicht zu zeigen. Wir können es definitiv mit jedem Gegner aufnehmen", sagte er vor den Partien gegen Island an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) sowie Rumänien und Nordmazedonien.