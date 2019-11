DFB-Aufgebot: Joachim Löw ohne Neuling in EM-Qualifikation gegen Weißrussland und Nordirland

Joachim Löw hat den deutschen Kader für die beiden abschließenden EM-Qualifikationsspiele am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland benannt. Der Bundestrainer plant dabei keine Experimente. Einziger nominierter Profi ohne Länderspiel ist Niklas Stark von Hertha BSC, der bereits zuletzt im Aufgebot stand allerdings verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kam.

Verzichten muss Löw auf die verletzten Leroy Sané (Manchester City), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) und Antonio Rüdiger, der wegen seiner Leistungsbeschwerden erneut operiert wurde und mindestens bis Ende des Monats ausfällt. Emre Can ist nach seiner Roten Karte in Estland nur gegen Nordirland spielberechtigt.

So qualifiziert sich Deutschland für die EM

Derzeit liegt Deutschland mit 15 Zählern hinter den punktgleichen Niederländern auf Platz zwei der Qualifikations-Gruppe C. Nordirland folgt mit 12 Punkten. Der Sieger und der Zweite qualifizieren sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Sollten die Niederlande ihr Spiel am 16. November in Nordirland gewinnen, reicht der Löw-Auswahl bereits ein Remis gegen Weißrussland für die EM-Teilnahme. Bei einer Niederlage gegen Weißrussland würde anschließend ein Remis gegen Nordirland reichen, da dann bei einer etwaigen Punktgleichheit der direkte Vergleich mit den Briten nach dem Sieg in Belfast im September für Deutschland sprechen würde.