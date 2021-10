DFB-Kader fix: Bundestrainer Flick verzichtet erneut auf Hummels – Gosens fehlt, Ter Stegen zurück

Hansi Flick hat sich auf sein Aufgebot für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation gegen Rumänien (8. Oktober) und Nordmazedonien (11. Oktober) festgelegt. Wie aus der am Freitag veröffentlichten Kader-Liste des DFB hervorgeht, wird die deutsche Nationalmannschaft unter anderem ohne BVB-Profi Mats Hummels sowie die verletzten Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Ilkay Gündogan (Manchester City) in die vorletzte Qualifikations-Phase gehen. Auch der ebenfalls verletzte Dortmunder Mahmoud Dahoud fehlt erwartungsgemäß. Anzeige

Flick wird größtenteils auf die Spieler seines Neun-Punkte-Starts in den drei gewonnenen Partien gegen Liechtenstein, Armenien und Island zurückgreifen. Den größten Block im Aufgebot stellt erneut der FC Bayern München mit acht Akteuren. Als Rückkehrer stehen dem DFB-Coach Keeper Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) wieder zur Verfügung. Erneut nominiert sind auch David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi, die Flick auch bei seiner Premiere im September berücksichtigt hatte. Das Nationalteam trifft sich am kommenden Montag in Hamburg.

Der DFB-Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und Nordmazedonien Manuel Neuer (FC Bayern) ©