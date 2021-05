Kroos, Kadergröße, Comebacks: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur EM-Nominierung des DFB

Am Mittwochvormittag werden einige der Elitefußballer Deutschlands ihre Handys immer mal wieder checken. Besonders diejenigen, deren Teilnahme an der Europameisterschaft auf wackligen Füßen steht. Unruhig werden die Profis bangen: Wann ruft ER an? Denn bevor ER, Bundestrainer Joachim Löw, ab 12.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz seinen Kader für die EM (11. Juni bis 11. Juli) bekanntgibt, pflegt er den persönlichen Draht. Wer dabei ist – oder nicht – soll es von Löw (61) auch vor dessen letzten Turnier selbst erfahren. Anzeige

Das Telefonat mit Borussia Dortmunds Marco Reus hat der Bundestrainer schon geführt. Der Ausgang ist überraschend: Am Dienstagabend gab der 31-Jährige auf Instagram bekannt, "gemeinsam mit dem Bundestrainer" beschlossen zu haben, "nicht mit zur EM zu fahren". Der Angreifer war zuletzt in bestechender Form, bestritt das bis dato letzte seiner 44 Länderspiele jedoch vor 19 Monaten. Die Entscheidung sei ihm sehr schwergefallen, so Reus weiter, doch "nach einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich" sei er zum Entschluss gekommen, seinem Körper eine Pause zu geben, um sich zu erholen. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zur EM-Nominierung

Wie viele Spieler will Löw berufen? Obwohl die UEFA aufgrund des Risikos eines Corona-Ausbruchs in einer Mannschaft erstmals 26 statt bisher 23 Profis pro Kader gestattet, denkt der scheidende Bundestrainer darüber nach, zunächst wirklich nur diese 26 oder "vielleicht auch weniger" zu nominieren, wie er dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), am Rande des 2:2 zwischen Freiburg und dem FC Bayern sagte. Das heißt: Auf ein "EM-Casting" mit einem größeren, vorläufigen Kader wie bei früheren Turnieren üblich verzichtet Löw diesmal im Trainingslager in Seefeld/Tirol (28. Mai bis 6. Juni). Ein solches Vorgehen hätte auch wenig Sinn, da die letzten Testspiele gegen Dänemark und Lettland erst nach dem 1. Juni stattfinden, an dem der DFB den endgültigen Kader der UEFA melden muss.

Welche der aussortierten Weltmeister von 2014 kehren zurück? Bayerns Thomas Müller (31) und Mats Hummels (32, Dortmund) sind wohl sicher dabei, dagegen wird Löw auf die Dienste von Jérôme Boateng (32) verzichten. Der offensiv variabel einsetzbare Müller spielt eine überragende Saison, ist mit 21 Torvorlagen mit Abstand bester Vorbereiter der Liga. Hummels könnte als Abwehrchef der zuletzt wackligen DFB-Defensive wieder mehr Stabilität verleihen. Ob die Rückkehrer nach mehr als zwei Jahren vom Rest der Mannschaft wieder als Führungsfiguren akzeptiert werden, wird sich zeigen.

Wann kann Toni Kroos eingreifen? Der Spielmacher des DFB-Teams ist wegen eines positiven Corona-Befunds in Quarantäne, verpasst das Saisonfinale bei Real Madrid. Noch ist unklar, wann der 31-Jährige die häusliche Isolation verlassen darf. Womöglich verpasst er ein oder zwei Tage zu Beginn des Trainingslagers in Tirol. Bis zum deutschen EM-Auftakt gegen Frankreich in München (15. Juni) sollte er seinen Trainingsrückstand wieder aufgeholt haben. "Natürlich werde ich bereit sein. Soviel kann ich schon mal sagen. Also Felix, die Sorge kann ich Dir nehmen", sagte der Nationalspieler in der neuesten Folge des Podcasts "Einfach mal Luppen" seinem Bruder und Braunschweiger Profi Felix Kroos. Wenn nach zehn Tagen wieder alles in Ordnung sei, "kann ich ganz normal anreisen. Wenn es zwei, drei Tage länger dauert, dann dauert es halt zwei, drei Tage länger", sagte der Mittelfeldspieler. "Dann bin ich am 30. oder wann weiß ich da."

Wer wird die neue Nummer zwei? Da sich Manuel Neuers Stellvertreter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona einer Knie-OP unterziehen muss und ausfällt, kommen Bernd Leno (FC Arsenal) und Kevin Trapp (Frankfurt) infrage. Ursprünglich hätten sich die beiden Torhüter ein Duell um die Nummer drei – und damit den Kaderplatz – geliefert. Trapp schien zuletzt bei Löw einen Vorsprung zu haben.