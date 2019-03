Joachim Löw beruft Stark, Eggestein und Klostermann in DFB-Kader gegen Serbien und Holland - Götze fehlt

Bundestrainer Joachim Löw hat in seinen ersten Kader nach der Ausmusterung des Bayern-Trios Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng drei Neulinge berufen. im Testspiel am kommenden Mittwoch gegen Serbien und zum Auftakt der EM-Qualifikation vier Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande können Niklas Stark, Maximilian Eggestein und Lukas Klostermann auf ihr Debüt in der Nationalmannschaft hoffen. "Wir müssen unsere Idee in dem Sinne verändern, dass wir mehr Dynamik, Zielstrebigkeit und Schnelligkeit ausstrahlen", gab Weltmeister-Coach von 2014 als Ziel aus.