Von Mario Götze bis Marco Reus: Die Kader-Kandidaten von Bundestrainer Hansi Flick im Check

Wen nominiert der neue Bundestrainer Hansi Flick für seine ersten Länderspiele? Am Freitag wird der DFB-Kader für die anstehenden drei Partien in der WM-Qualifikation bekanntgegeben. Gespielt wird gegen Liechtenstein in St. Gallen am 2. September, drei Tage später in Stuttgart gegen Armenien sowie am 8. September gegen Island in Reykjavik. Überraschungen sind bei der Zusammenstellung des Aufgebots nicht ausgeschlossen, als sehr wahrscheinlich gilt unter anderem die Rückkehr des Dortmunder Kapitäns Marco Reus. Anzeige

Flick will beim Aufbau des DFB-Teams mit Blick auf die WM 2022 in Katar knallhart aufs Leistungsprinzip setzen. "Die besten Spieler werden eingeladen. Wenn sie Topleistungen abrufen, wovon ich ausgehe, dass sie das noch können, sind sie ein Teil dieser Mannschaft", sagte Flick zuletzt über erfahrene Stars wie Thomas Müller. Auch Mario Götze darf sich nach zuletzt starken Leistungen bei der PSV Eindhoven Hoffnungen darauf machen, in den Kreis der Nationalmannschaft zurückzukehren.

Die Flick-Kandidaten im Check

Von Götze bis Reus: Die Flick-Kandidaten im Check Am Freitag gibt Bundestrainer Hansi Flick (l.) seinen ersten Kader bekannt. Hier alle Kandidaten im Überblick ©