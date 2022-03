DFB-Kader für Länderspiel-Doppelpack fix: Flick sorgt für Weigl-Comeback – ein Neuling dabei

Der Premieren-Kader im WM-Jahr 2022 steht: Bundestrainer Hansi Flick gab am Freitag sein Aufgebot für die anstehenden Testspiele gegen Israel (26. März in Sinsheim) und drei Tage später gegen die Niederlande (in Amsterdam) bekannt. Eine Überraschung: Julian Weigl von Benfica Lissabon gibt sein Comeback im Kader der A-Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt am 22. März 2017 im Testspiel gegen England für die DFB-Auswahl gespielt. "Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und wir wollten ihn live anschauen. Gerade auf der Position des Sechsers schauen wir, wer eine Art Stabilisator sein kann, der Absicherung bietet. Julian kann gut organisieren, er coacht seine Mitspieler gut", erklärte Flick seine Entscheidung. Anzeige

Mit Anton Stach von Mainz 05 schaffte es zudem ein Neuling in das 26-Mann-Aufgebot von Flick. "Seine Nominierung ist sicher für viele etwas überraschend. Er ist jemand, der noch nicht lange in der Bundesliga spielt, noch Luft nach oben hat", sagte der Bundestrainer. "Auch er spielt in Mainz auf der 6, macht seine Sache sehr gut. Wir wollen sein Potenzial sehen. Er hat gute Qualitäten, die wir gebrauchen können." Gerade in der Verteidigung ist Flick zum Umdenken gezwungen: Wie geht der Bundestrainer mit den Ausfällen um? Mit diesem Kader geht Flick in den Länderspiel-Doppelpack!

Die Absage von Niklas Süle bekam der Auswahltrainer erst am Donnerstag. Der 26-Jährige vom FC Bayern bildet mit Antonio Rüdiger vom FC Chelsea die Stammbesetzung in der Innenverteidigung. Nun zwingt ihn ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zum Zuschauen beim DFB-Jahresauftakt. Verletzungsbedingt passen muss zudem Gladbach-Profi Jonas Hofmann, der im DFB-Team die Außenverteidigerposition besetzt. Auch Linksverteidiger Robin Gosens ist bei Inter Mailand nach einer Muskelverletzung gerade erst wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt und fehlt im Flick-Kader.

Weniger überraschend ist indes das abermals nominierte Bayern-Gerüst. Mit Manuel Neuer, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala und Leroy Sané sind insgesamt sechs Profis des deutschen Rekordmeisters dabei. Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz vom FC Chelsea schafften es ebenfalls erwartungsgemäß ins Aufgebot. In der Defensive dürften Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) und David Raum (TSG Hoffenheim) auf Einsätze hoffen. Auch die Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Robin Koch (Leeds United) stehen parat.