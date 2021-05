Da sich der DFB-Tross mit Spielern, Trainern und Betreuern nun für die komplette Zeit bis zum Turnierende in eine Corona-Blase begeben muss, verschob Löw den Start der EM-Vorbereitung auf den 28. Mai. Erst dann beginnt das Trainingslager in Tirol mit einem Testspiel gegen Dänemark am 2. Juni in Innsbruck. Nach der EM-Generalprobe am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland wird nun schon am Tag danach das EM-Quartier in Herzogenaurach bezogen. DFB-Partner Adidas hat auf seinem riesigen Areal extra ein kleines Dorf errichtet.

Die wichtigsten EM-Termine

Nach der Auftaktpartie gegen Frankreich am 15. Juni, trifft das deutsche Team am 19. Juni erneut in München auf Europameister Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. Möglicherweise fällt schon eine Vorentscheidung in der Gruppe. Letzter Gruppengegner ist Co-Gastgeber Ungarn am 23. Juni - ein Sieg scheint Pflicht. Wie 2016 kommen auch die besten Gruppendritten in die K.o.-Runde, die mit dem Achtelfinale am 26. Juni beginnt (bis 29. Juni). Die Viertelfinals, eines davon in München, werden am 2. und 3. Juli gespielt, die Vorschlussrunde in London am 6. und 7. Juli. Am 11. Juli steht das EM-Finale in London an. Mit Deutschland - oder nicht. An diesem Tag endet die EM und damit definitiv Löws Amtszeit als Bundestrainer.