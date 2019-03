DFB-Aus für Boateng, Hummels und Müller - So reagiert das Netz: "Ein guter Anfang"

Eine Nachricht, die Fußball-Deutschland in Aufruhr versetzt: Am Dienstagnachmittag kündigte Bundestrainer Joachim Löw einen "Neubeginn" in der Nationalmannschaft an und strich dafür drei Weltmeister aus dem DFB-Kader: Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller werden nicht mehr im Nationaltrikot auflaufen. Die Reaktionen im Netz sind geteilt - einige Fans sagen, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde, andere bedauern das DFB-Aus der Bayern-Stars. Ein Twitter-User fordert sogar, dass ein weiterer FCB-Star und Weltmeister seine Koffer packt und abdankt.