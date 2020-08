DFB-Kader für Nations-League-Spiele fix: Gosens, Baumann und Neuhaus erstmals dabei

Bundestrainer Joachim Löw hat den Kader für die anstehenden Länderspiele in der Nations League gegen Spanien und die Schweiz in der kommenden Woche bekanntgegeben. Wie der SPORT BUZZER bereits zuvor berichtete , sind Linksverteidiger Robin Gosens, der mit Atalanta Bergamo erst im Viertelfinale der Champions League scheiterte sowie Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach mit dabei. Außerdem wurde Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann nominiert. Die drei Akteure gehören erstmals zum Aufgebot der A-Nationalmannschaft von Joachim Löw, der ansonsten weitgehend auf Überraschungen verzichtet.

Das ist der DFB-Kader gegen Spanien und die Schweiz:

Das Nationalteam spielt zunächst am 3. September in Stuttgart gegen Spanien, drei Tage später ist die Schweiz in Basel der Kontrahent. Weiterer Gruppengegner ist die Ukraine. Seinen Kader versammeln wird Löw am kommenden Montag in Stuttgart. Das tägliche Training ist im Gazi-Stadion der Stuttgarter Kickers vorgesehen. Zum letzten Mal hatte Löw seine Nationalspieler im November 2019 beisammen.