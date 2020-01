DFB-Kader für Olympia: Trainer Stefan Kuntz nimmt Gladbacher Weltmeister-Duo ins Visier

Das olympische Fußballturnier in Tokio beginnt zwar erst am 23. Juli, doch für die deutsche Auswahl muss U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz bereits bis zum 15. Januar eine erste Nominierungsliste angeben. Hintergrund: Ab diesem Zeitpunkt müssen die Spieler für die die Anti-Doping Agentur (NADA) jederzeit für unangekündigte Doping-Tests auffindbar sein. Um auf Formschwankungen und Verletzungen reagieren zu können, werden zunächst deutlich mehr als die am Ende erlaubten 23 Akteure ins erste Aufgebot genommen. Spielberechtigt sind Spieler, die ab dem 1. Januar 1997 geboren wurden - und drei ältere Akteure. Laut Sport Bild könnten zwei dieser erfahrenen Profis von Borussia Mönchengladbach kommen.