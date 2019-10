Im Hotel verletzt: Niklas Stark verlässt Nationalmannschaft vorzeitig

Bundestrainer Joachim Löw muss im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Tallinn gegen Estland auf einen weiteren Akteur verzichten. Niklas Stark, der bereits am Mittwoch gegen Argentinien (2:2) wegen eines Magen-Darm-Infekt nicht mitwirken konnte, hat das Teamquartier der Nationalmannschaft am Freitag verlassen. Der 24-Jährige hatte sich vor der Trainingseinheit am Vormittag im Hotel an der Wade verletzt und musste genäht werden. Somit muss der Berliner weiter auf sein Länderspiel-Debüt warten. Löw wollte den Hertha-Verteidiger nur mit nach Estland nehmen, wenn dieser wieder fit ist.

Auch in Tallin fehlen Löw zahlreiche Akteure - immerhin: Der Dortmunder Offensivspieler Marco Reus soll nach leichten Kniebeschwerden und einer Pause im jüngsten Testspiel gegen Argentinien (2:2) am Sonntag wieder dabei sein. Auch die zuletzt angeschlagenen Timo Werner und Ilkay Gündogan stehen vor einem Comeback. Die Konstellation in der Quali-Gruppe änderte sich durch den nach einem 0:1-Rückstand spät erzwungenen 3:1-Erfolg der Niederlande im Heimspiel gegen Nordirland. Im Dreikampf um zwei EM-Tickets und den für die EM-Auslosung wichtigen Gruppensieg haben die Holländer mit nun zwölf Zählern die besten Aussichten vor dem DFB-Team und den Nordiren, die ebenfalls zwölf Zähler vorweisen. Den Gruppensieg hat Deutschland nicht mehr in der eigenen Hand.

"Gegen Estland wollen und werden wir gewinnen. Wir wollen die Punkte machen. Da gibt es überhaupt nichts anderes als Zielsetzung“, sagte Löw. Die Esten holten am Donnerstagabend beim 0:0 in Weißrussland in ihrer sechsten von acht Partien in Gruppe C den ersten Punkt.

