Pro und Contra: Sollte Joshua Kimmich Kapitän der Nationalmannschaft werden?

PRO: Ja, denn Neuer braucht die Binde nicht

Auch wenn Kimmich bei der EM sportlich nicht vollends überzeugte, stellte er sich komplett in den Dienst der Mannschaft und akzeptierte die ungeliebte Rolle auf der rechten Abwehrseite. Flick plant mit ihm wieder in der Zentrale. Er soll der neue Anführer und Taktgeber werden, unabhängig davon, was mit Toni Kroos oder Ilkay Gündogan passiert. Wer Kimmich kennt, weiß, wie viel es ihm bedeuten würde, außerdem als Kapitän das Team in eine neue Ära zu führen. Neuer ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben, er braucht die Binde weder auf- noch außerhalb des Spielfeldes. Kimmich dagegen könnte sie helfen, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.